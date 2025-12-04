Google 2025 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2025 yılında en çok neler arandı?

Dijital dünyanın nabzını tutan Google, her yıl geleneksel olarak yayınladığı “Year in Search – Yılın Arama Trendleri” raporunun 2025 sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de internet kullanıcılarının yıl boyunca en çok hangi konu başlıklarını merak ettiği, hangi isimleri araştırdığı ve hangi kavramların hızla yükselişe geçtiği resmi olarak duyuruldu.

Bu yılın dikkat çekici aramalarının başında yapay zekâ alanındaki global yarışın simgesi haline gelen “Gemini” yer aldı. Rapora göre, özellikle yapay zekâ araçlarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, teknoloji kategorisinde Gemini en fazla ilgi gören kelime oldu.

Gündemi etkileyen en önemli konulardan biri ise “İstanbul Depremi” aramaları olarak kayıtlara geçti. Yıl boyunca deprem senaryoları, risk haritaları ve hazırlık süreçlerine dair bilgi arayışının artmasıyla deprem konusu listede üst sıralara yerleşti.

Google, Türkiye’nin 2025 arama trendlerini “Aramalar”, “İsimler”, “Tarifler”, “Kaybedilenler”, “Diziler” ve “Filmler” olmak üzere altı başlıkta topladı.

İsim aramalarında ise spor, magazin ve medya dünyasından öne çıkan isimler listeye girdi. Osimhen, Fatih Ürek ve Sadettin Saran sosyal medya gündeminin yansıması olarak en çok aranan isimler arasında yer aldı.

Türkiye’de 2025 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

ARAMALAR

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

Ferdi Tayfur

Fenerbahçe Benfica

Avrupa Ligi

Türkiye Macaristan

Fenerbahçe Feyenoord

İSİMLER

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

Ederson

Alperen Şengün

Sevil Akdağ

Lemina

Diego Carlos

KAYBEDİLENLER

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

Güllü

Ferdi Zeyrek

Edip Akbayram

Ece Gürel

Diogo Jota

DİZİLER

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

Bahar

Wednesday

Leyla

Prens

Deha

TARİFLER

Spoonful Tarifi

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Mevlana Çorbası Tarifi

Soğan Dolması Tarifi

Dubai Çikolatası Tarifi

Squid Game Şekeri Tarifi

Tulumba Tatlısı Tarifi

Ev Baklava Tarifi

Dalgona Şekeri Tarifi

FİLMLER

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

Karantina

Sihirli Annem

Şampiyonlar

Anka Kuşu'nun Dönüşü

Dengeler