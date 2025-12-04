Google 2025 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2025 yılında en çok neler arandı?

Dijital dünyanın nabzını tutan Google, her yıl geleneksel olarak yayınladığı “Year in Search – Yılın Arama Trendleri” raporunun 2025 sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de internet kullanıcılarının yıl boyunca en çok hangi konu başlıklarını merak ettiği, hangi isimleri araştırdığı ve hangi kavramların hızla yükselişe geçtiği resmi olarak duyuruldu.
Bu yılın dikkat çekici aramalarının başında yapay zekâ alanındaki global yarışın simgesi haline gelen “Gemini” yer aldı. Rapora göre, özellikle yapay zekâ araçlarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, teknoloji kategorisinde Gemini en fazla ilgi gören kelime oldu.
Gündemi etkileyen en önemli konulardan biri ise “İstanbul Depremi” aramaları olarak kayıtlara geçti. Yıl boyunca deprem senaryoları, risk haritaları ve hazırlık süreçlerine dair bilgi arayışının artmasıyla deprem konusu listede üst sıralara yerleşti.
Google, Türkiye’nin 2025 arama trendlerini “Aramalar”, “İsimler”, “Tarifler”, “Kaybedilenler”, “Diziler” ve “Filmler” olmak üzere altı başlıkta topladı.
İsim aramalarında ise spor, magazin ve medya dünyasından öne çıkan isimler listeye girdi. Osimhen, Fatih Ürek ve Sadettin Saran sosyal medya gündeminin yansıması olarak en çok aranan isimler arasında yer aldı.
GOOGLE 2025 TÜRKİYE TRENDLERİ
Türkiye’de 2025 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:
ARAMALAR
Gemini
İstanbul Depremi
Eşref Rüya
Türkiye İspanya
Squid Game
Ferdi Tayfur
Fenerbahçe Benfica
Avrupa Ligi
Türkiye Macaristan
Fenerbahçe Feyenoord
İSİMLER
Osimhen
Fatih Ürek
Sadettin Saran
Leroy Sane
Talisca
Ederson
Alperen Şengün
Sevil Akdağ
Lemina
Diego Carlos
KAYBEDİLENLER
Ferdi Tayfur
Volkan Konak
Nihal Candan
Sırrı Süreyya Önder
Şinasi Yurtsever
Güllü
Ferdi Zeyrek
Edip Akbayram
Ece Gürel
Diogo Jota
DİZİLER
Eşref Rüya
Squid Game
Gassal
Uzak Şehir
Kral Kaybederse
Bahar
Wednesday
Leyla
Prens
Deha
TARİFLER
Spoonful Tarifi
100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
Lokanta Usulü Beyti Tarifi
Mevlana Çorbası Tarifi
Soğan Dolması Tarifi
Dubai Çikolatası Tarifi
Squid Game Şekeri Tarifi
Tulumba Tatlısı Tarifi
Ev Baklava Tarifi
Dalgona Şekeri Tarifi
FİLMLER
Minecraft
Kadıköy Boğası
Uykucu
F1
Aydede
Karantina
Sihirli Annem
Şampiyonlar
Anka Kuşu'nun Dönüşü
Dengeler