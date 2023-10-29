Google'da 'dolar' güncellemesi: 24 TL'ye düştü
Son dönemde 28 lira üzeri ile tarihi zirveleri gören doların, Google'ın arama kısmında 24 liraya kadar düştüğü görüldü. Olayın sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülürken şirketten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dalgalı seyrini sürdüren dolar, tarihi zirveleri zorlamaya devam etti.
Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuru için Google'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında şoke oldu.
Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü.
Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken Google tarafından neden 24,05 lira gösterildiği ise çözümlenemedi.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.
EURO'DA DEĞİŞİKLİK YOK
Google'da "Euro ne kadar oldu", "Euro kaç TL", "Euro ne kadar" ve sadece "euro" araması yapıldığında, son kapanış fiyatının olduğu görüldü.
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