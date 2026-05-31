Göreleliler doğasına meydandan sahip çıktı, belediye başkanı destek verdi: Üstü altından değerli

Giresun Görele Meydanı’nda, doğayı ve yaşam alanlarını maden şirketlerinin talanına karşı korumak amacıyla çevre dernekleri öncülüğünde büyük bir miting düzenlendi. Belediye başkanı Aysel Uzun’un da katıldığı mitingde “Giresun’un üstü altından daha değerlidir” sloganıyla vahşi madenciliğe karşı doğanın ve su kaynaklarının korunması çağrısı yapıldı.

Miting günü Görele’de etkili olan yoğun yağmur yağışına ve olumsuz hava koşullarına karşın, yöre halkı meydanları boş bırakmadı. Alanda toplanan kalabalığın coşkusu, kararlılığı ve dik duruşu mitinge damgasını vurdu. Görele Belediye Başkanı Aysel Uzun yaptığı konuşmasında, doğayı, suyu ve geleceği yok edecek vahşi madenciliğe geçit vermeyeceklerini vurguladı.

‘ÇAYIMIZ YEŞİL KALSIN’

Uzun’un açıklamasında, bu toprakların maden şirketlerinin kâr hırsı için değil, gelecek nesillere yemyeşil bırakılmak için emanet olduğu mesajı öne çıktı. Sık sık “Maden değil yaşam istiyoruz”, “Çayımız yeşil kalsın, dereler özgür aksın” ve “Giresun’da vahşi madenciliğe hayır” sloganlarının atıldığı mitingde, Giresun’un ve Karadeniz’in topraklarının holdinglere peşkeş çektirilmeyeceği vurgulandı.