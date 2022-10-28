Görenler şaşkınlığa uğradı: Yürüyen merdivende at
İzmir'de bir metro istasyonunun yürüyen merdiveninde görülen at, sosyal medyada gündem haline geldi.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Hilal Metro İstasyonu'nda, şaşkınlık veren bir olay meydana geldi.
İstasyon çıkışında bir atın, yürüyen merdiven kullandırılarak yukarıya çıkarıldığı görüldü.
Atın sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüsü izleyenleri de şaşkınlığa uğrattı.
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