Veganlardan 'süt dökme' eylemi: 'Hayvan sömürüsüne son'

Çevreci hareket Extinction Rebellion’a bağlı bir grup olan Animal Rebellion, İngiltere’de ‘süt dökme’ eylemi yaptı.

Başkent Londra dahil olmak üzere birçok kentte market ve mağazada reyonları gezerek yere süt döken protestocular, ‘süt endüstrisinin çevreye verdiği zararı vurgulamayı’ amaçladıklarını dile getirdi.

!?BREAKING!? Animal Rebellion supporters have just poured out milk across the floor and over other dairy products at Fortnum & Mason, Piccadilly. We are calling on the government to support farmers in a transition to a plant-based food system. #ClimateJustice #AnimalJustice pic.twitter.com/sPelpHJq7h