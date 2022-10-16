Veganlardan 'süt dökme' eylemi: 'Hayvan sömürüsüne son'

İngiltere'de market ve mağazalara girerek sütleri yere döken eylemciler, "Hayvan sömürüsüne son” sloganı attı. O anlar, sosyal medyada da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 16:12
Veganlardan 'süt dökme' eylemi: 'Hayvan sömürüsüne son'
Abone Ol google-news

Çevreci hareket Extinction Rebellion’a bağlı bir grup olan Animal Rebellion, İngiltere’de ‘süt dökme’ eylemi yaptı. 

Başkent Londra dahil olmak üzere birçok kentte market ve mağazada reyonları gezerek yere süt döken protestocular, ‘süt endüstrisinin çevreye verdiği zararı vurgulamayı’ amaçladıklarını dile getirdi.

"HAYVAN SÖMÜRÜSÜNE SON"

Londra’da Harrods ve Fortnum & Mason gibi lüks mağazaları hedef alan eylemciler, “Hayvan sömürüsüne son” sloganı attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, market çalışanlarının yere süt döken eylemlecileri durdurmaya çalıştığı kaydedildi. Bazı sosyal medya kullancıları ise Animal Rebellion’ın eylemine tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, “Sütü israf ederek neyi kanıtlamaya çalışıyorlar?” diye sorarken, başka bir sosyal medya kullanıcısı "Yerleri temizleyecek işçilerin suçu ne?” İfadelerini kullandı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler