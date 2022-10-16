Veganlardan 'süt dökme' eylemi: 'Hayvan sömürüsüne son'

16 Ekim 2022 Pazar, 16:12

Çevreci hareket Extinction Rebellion’a bağlı bir grup olan Animal Rebellion, İngiltere’de ‘süt dökme’ eylemi yaptı.

Başkent Londra dahil olmak üzere birçok kentte market ve mağazada reyonları gezerek yere süt döken protestocular, ‘süt endüstrisinin çevreye verdiği zararı vurgulamayı’ amaçladıklarını dile getirdi.

!?BREAKING!? Animal Rebellion supporters have just poured out milk across the floor and over other dairy products at Fortnum & Mason, Piccadilly. We are calling on the government to support farmers in a transition to a plant-based food system. #ClimateJustice #AnimalJustice pic.twitter.com/sPelpHJq7h — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 15, 2022

"HAYVAN SÖMÜRÜSÜNE SON"

Londra’da Harrods ve Fortnum & Mason gibi lüks mağazaları hedef alan eylemciler, “Hayvan sömürüsüne son” sloganı attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, market çalışanlarının yere süt döken eylemlecileri durdurmaya çalıştığı kaydedildi. Bazı sosyal medya kullancıları ise Animal Rebellion’ın eylemine tepki gösterdi.

Animal Rebellion protestors have been pouring milk over several shop floors pic.twitter.com/l08Pa6f4Wg — The Mirror (@DailyMirror) October 16, 2022

Bir kullanıcı, “Sütü israf ederek neyi kanıtlamaya çalışıyorlar?” diye sorarken, başka bir sosyal medya kullanıcısı "Yerleri temizleyecek işçilerin suçu ne?” İfadelerini kullandı.