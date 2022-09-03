Görev süresi dolmuştu, tekrar atandı! Şükran Kodalak'ın emekli Başsavcı ve Yargıtay üyesi eşi kim?

03 Eylül 2022 Cumartesi, 12:14

Rekabet Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Rekabet Kurulu 2. Başkanlığı’na, daha önce kurulda üye olarak görev yapan Ahmet Algan getirildi. Görev süresi dolan Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü de Kurul üyeliğine yeniden atandı. İşte, Şükran Kodalak? kimdir sorusunun yanıtı...

ŞÜKRAN KODALAK KİMDİR?

1969 yılı Ünye doğumlu olan 53 yaşındaki Şükran Kodalak, 1986 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Lisesi, devamında 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

ŞÜKRAN KODALAK'IN EŞİ KİMDİR?

Şükran Kodalak'ın eşi Türkiye'nin birçok konudan dolayı yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Şükran Kodalak'ın eşi 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk soruşturmayı açan, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak'tır.

2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Harun Kodalak o dönem Ankara'da çok konuşulan sürpriz bir kararla, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’nda görevlendirilmişti. Kodalak’ın yerine ise Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman getirilmişti. Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pınarhisar Kapalı Cezaevi'nde kaldığı dönemde, cezaevinin savcısıydı.

2017 yılında yapılan Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Deniz Feneri soruşturmasında soruşturmada 'örgüt ve dolandırıcılık' suçlarına takipsizlik kararı vermesiyle tanınan Kodalak’ın görevden alınmasının arkasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı 15 Temmuz darbe girişiminde tanık olarak çağırma girişimi, Başbakan Binali Yıldırım’ın şu an başdanışmanı olan ve yargıda cemaat yapılanmasında rolü bulunduğu iddia edilen Birol Erdem’in "şüpheli" olmak yerine, tanık yapılması ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın itirafçı olan eski HSYK üyelerine ilişkin “doğruyu söylemiyorlar” çıkışının yattığı öne sürüldü.

Harun Kodalak aynı zamanda, Deniz Feneri davasında ''örgüt ve dolandırıcılık yok'' diyen Başsavcı vekilidir. 2011 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş’in talimatıyla üç savcıdan sorumlu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Nuri Yiğit ile Şadan Sakınan’ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Harun Kodalak görevlendirilmişti.

KARİYERİ 17 YAŞINDA BAŞLADI: DİKKAT ÇEKEN GÖREVLER

1986-1991 ve 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı'nda değişik illerde hemşire olarak görev yaptı. 2006 yılında Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavında dereceye girerek avukat kadrosuna atandı ve akabinde Bakanlık Merkez Hukuk Müşavirliğine görevlendirildi.

Mayıs 2011 tarihinde Hukuk Müşavirliği kadrosuna ve 2012 yılında Bakanlık Müşaviri kadrosuna atandı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü işlemlerine karşı Bakanlık aleyhine açılan davalarla ilgili işlemlerin takip ve koordinatörlüğünü yürüttü.

Ağustos 2016 tarihinde Daire Başkanı oldu. 04.10.2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2016/9261 sayılı Kararı ile Rekabet Kurulu üyeliğine seçildi. 03.09.2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Rekabet Kurulu, üyeliği görevine, görev süresi dolan Şükran Kodalak tekrar atandı. Şükran Kodalak evli ve iki çocuk annesidir.