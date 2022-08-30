Nihal Olçok kimdir? Nihal Olçok eşi ve oğlu neden yaşamını yitirdi? Olçok ailesi...

30 Ağustos 2022 Salı, 12:11

Kamuoyu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını konuşmaya devam ederken, eski eşini ve oğlunu 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'i etiketleyerek kendisine vekalet vermek istediğini söyledi.

Olçok, "Şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi Sedat Peker'e sesleniyorum 'Benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben de bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum… Hem de göründüğümden çok daha fazla'" ifadesini kullandı.

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

1978 yılında Üsküp, Makedonya doğumlu olan ve 4 yaşında Türkiye'ye gelen Nihal Olçok İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. Nihal Olçok, 1998'de Erol Olçok ile evlenmiş ve çiftin bu evlilikten (şehit) Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun adında 3 çocukları olmuştur.

Nihal Olçok, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına 'Şehitoğlu şehit: 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesi' adlı kitabı yazmıştır.

EROL OLÇOK KİMDİR?

Nihal Olçok'un eşi Erol Olçok, 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AKP'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında faaliyet yürüten reklam danışmanıdır.

Erol Olçok, Ocak 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığına geçti. AK Parti'nin ismini ve logosunu tasarladı. “Durmak Yok Yola Devam”, “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz”, “Bayrak” ve 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için “Fors” filmi çalışması en bilinen kampanyaları oldu.

Genel olarak 2002'den bu yana 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 11 seçimde Erdoğan ve AKP için çalıştı. 2016 Türkiye askerî darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip ile beraber Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybetti.

*Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'in cenaze töreninde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan,

OLÇOK ÇİFTİNİN BOŞANMASI

Erol Olçok, Nihal Olçok'la evliliği 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma 04.09.2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukları Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetini Erol Olçok almış, Erol Olçok'un ölümünden sonra çocukların vasisi amcaları Cevat Olçok olmuştur.

*Cevat Olçok ve yeğenleri, Erdoğan ile birlikte;

Nihal Olçok 2019 yılında Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi'ne kurucu üye olarak katılmıştı. Olçok ailesi ise Nihal Olçok'a tepki göstermişti. 2016 yılının Aralık ayına kadar kendi kızlık soyadı Süleymanoğlu'nu kullanan Nihal Olçok, daha sonra Olçok soyadını geri almış, Olçok ailesi bu karara çiftin çocuklarının manevi zarar görmemesi için itiraz etmediklerini açıklamıştı.

*Erol Olçok'un geçmiş dönemlerden çocukları ve Erdoğan ile bir fotoğrafı;

NİHAL OLÇAK'TAN FETÖ AÇIKLAMASI

2022 Temmuz ayında, AKP’nin reklam işlerinden sorumlu eşi Erol Olçok ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiyi anlatan Nihal Olçok, eşinin Erdoğan'ı FETÖ konusunda sık sık uyardığını belirtmişti. Nihal Olçok, eski eşi için "Erdoğan'ın gezilere giderken davet ettiği isimlere bakıp 'yine FETÖ'cüleri götürüyorsun' dediğini aktarmıştı.