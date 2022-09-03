Atamayla terfi etti! Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı'na atanan Ahmet Algan kimdir?
Rekabet Kurulu'na ilişkin atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı'na Ahmet Algan atandı. Peki, Ahmet Algan kimdir?
Türkiye'nin gündemindeki atama kararlarına bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Rekabet Kurulu 2'nci Başkanlığına Ahmet Algan getirildi.
Buna göre; Rekabet Kurulu 2. Başkanı, daha önce Kurul’da üye olarak görev yapan Ahmet Algan oldu. İşte, Ahmet Algan kimdir? sorusunun cevabı...
AHMET ALGAN KİMDİR?
Ahmet Algan, 1972 yılında Osmaniye’de doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede 2006 yılında İşletme (MBA) yüksek lisansı yapmıştır.
ABD'DEKİ KARİYERİ
Ahmet Algan, Meslek hayatına özel bir bankada müfettiş yardımcısı olarak başlamış, ABD Newyork’ta, American Express Bankası’nda çalışmış ve New York Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanlarında akademik çalışmalar yapmış bir yönetici olarak tanıtılıyor.
HALKBANK'TA DİKKAT ÇEKEN GÖREV
2003 yılında T.C. Başbakanlık’ta ve sonrasında T.B.M.M AB Uyum Komisyonu’nda farklı görevlerde bulunmuş, 2007 yılında Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına getirildi. Bu süreçte; Halkbank A.Ş. gibi özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarının 'halka arz işlemlerinin' yanı sıra pek çok şirketin Değer Tespit Komisyonları’nda yer almış ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de icra etmiştir. 2010-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında, Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.
2018 yılında yayımlanan bir habere göre; Algan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) görevinde de bulunmuştur. 25 Temmuz 2018 tarih ve 30489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/46 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rekabet Kurulu üyeliğine atanan Algan, bugün yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Rekabet Kurulu 2'nci Başkanlığına getirildi. Ahmet Algan, evli ve bir çocuk babasıdır.
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