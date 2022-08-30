Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer nerede yakalandı? Faruk Fatih Özer neyle suçlanıyor?

30 Ağustos 2022 Salı, 12:01

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır.

İddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer verilen iddianamede, ayrıca 61 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Fatih Özer’in Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer'in, Arnavutluk'ta yakalandğını, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerinin başladığını duyurdu.







