Görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ilk kez konuştu: "Birileri düğmeye bastı"

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:12

31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavlarında ve ders videolarında sorulan sorularla aynı olduğu iddia edildi.

Sosyal medya ve basında gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, dün ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

ÖSYM'nin yalanlama açıklamasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceme talimatı verdi ve "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

Erdoğan, Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayınlanan kararıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.

AYGÜN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Erdoğan’ın görevden aldığı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'nden ilk açıklama geldi.

Bizim Yaka Kocaeli gazetesine konuşan Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını ileri sürdü.

Erdoğan’ın talimatıyla inceleme başlatılan ÖSYM’nin eski başkanı Prof. Dr. Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm” dedi.

KOÜ’YE GERİ DÖNECEK

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara’da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.