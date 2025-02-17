Görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanının yurt dışı yasağının kaldırılması talebine ret

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:06

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:06

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 kişiyi darbetmekle suçlanan ve görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Dönmez’in, yurt dışı çıkış yasağı kararının kaldırılması talebi reddedildi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, iddiaya göre; geçen yıl 27 Haziran’da parke taşı temini için şirketiyle sözleşme imzaladıkları M.U. ile H.D.'yi yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle belediyeye çağırdı. Başkan Dönmez, firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada firma yetkilileri ile Başkan Dönmez arasında arbede yaşandı. Sesleri duyarak içeri giren Başkan Dönmez'in koruması Rıza Gidiş ve şoförü Mustafa Onur Aksoy, firma yetkilileri M.U ve H.D.'yi makam odasından çıkardı. M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini iddia ederek, polise başvurdu. Şikayet sonrası Dönmez, şoförü Aksoy ve koruması Gidiş, gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Mustafa Onu Aksoy ve Rıza Gidiş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YERİNE SEMRA GÜNDÜZ SEÇİLDİ

Başkan Dönmez de Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek M.U. ve H.D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.U. ve H.D., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Başkan Dönmez de 30 Haziran'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Yağma suçuna azmettirme' iddiasıyla tutuklandı.

Başkan Hikmet Dönmez 29 Temmuz'da, şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş ise 6 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma nedeniyle Dönmez, görevden uzaklaştırıldı. Dönmez'in yerine 8 Temmuz'da yapılan seçimlerde meclis üyesi Semra Gündüz, başkanvekili seçildi.

SANIKLAR İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Olayla ilişkin soruşturma tamamlanarak dava açıldı. İddianamede Dönmez, şoförü Aksoy ve koruması Gidiş hakkında 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma', 'Vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından diğer 5 sanığın ise 'Darp' suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

SOPAYLA DARP İDDİASI

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Dönmez ile 7 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

M.U.'nun avukatı Ömer Telçeken, mahkemede müvekkilinin darbedildikten sonra hastanede çekildiğini belirttiği fotoğrafları heyete sundu. İzlerin olay sırasında kullanılan bir sopadan kaynaklandığını söyleyen Telçeken, M.U.'da oluşan kemik kırıklarının sopa dışında başka bir cisimle oluşmasının mümkün olmadığını belirtip, söz konusu sopanın bulunmasını talep etti. Olayın ardından üzerinde kan izleri oluşan halının makam odasından belediye personeli tarafından dışarıya çıkarılarak delillerin karartıldığını ileri süren Telçeken, 2 tanığın dinlenmesini istedi.

''TALEPLER MAHKEME SÜRECİNİ UZATMAYA YÖNELİK''

Dönmez'in avukatlarından Ufuk Mansuroğlu ise taleplerin mahkeme sürecini uzatmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

Mansuroğlu ayrıca, Dönmez hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını, Kütahya Adli Tıp Kurumu'ndaki personel sayısının az olması nedeniyle M.U.'nun darbedilmesiyle ilgili beklenen raporun uzun bir süre gelemeyeceğini, bu nedenle söz konusu raporun daha kısa süre gelmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun görevlendirilmesini talep etti.

Hikmet Dönmez de mahkemede İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının Manisa İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını, kısa süre içerisinde göreve iade edilmeyi beklediğini söyledi. Dönmez ayrıca yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından Dönmez hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması ve adli tıp raporu için Kütahya yerine İzmir Adli Tıp Kurumu'nun görevlendirilmesi taleplerini reddederek, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.