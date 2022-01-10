Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı. Ekipler, kazaya müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile yola çıktı.
Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 personelin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit olduğu öğrenildi.
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