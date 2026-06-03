Görevi başında katledilen Dr. Kamil Furtun anıldı: 'Hayat kurtarmaya adanmış bir ömür'

Samsun’da 2015 yılında görevi başındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Kamil Furtun için ölümünün 11. yılında tören düzenlendi.

Furtun için önceki gün, sonradan adının verildiği göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi yerleşkesi önünde anma programı düzenlendi. Törene Furtun’un meslektaşları, sağlık çalışanları ve CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan katıldı. Anmada, sağlıkta şiddete karşı mücadele vurgusu yapılırken Furtun’un adının ve hatırasının yaşatılması çağrısında bulunuldu.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Nedim Ecevit, Kamil Furtun’u hem sınıf arkadaşı hem de mesai arkadaşı olarak tanıdığını belirtti. Ecevit, “Kamil Furtun, emek verilen bir evlat, sevgili bir eş, emek veren bir baba ve hayat kurtarmaya adanmış bir ömürdür” diye konuştu.