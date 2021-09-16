'Görevimize 1 milyon TL bağışla başlayacağız'

16 Eylül 2021 Perşembe, 10:49

Başkan adayı Tuncay, “Dans sporuna hizmet etmek ve sponsorluk kültürüne örnek olması amacıyla görevimize federasyona 1 milyon TL bağış yaparak başlayacağız’’ dedi.

Dans Sporları Federasyonunda kurumsal bir disiplin ve duruş gerçekleştireceklerini belirten Tuncay, “ Mevcut federasyonda örneği olmayan çok kötü bir sistem var. Kişiler hem kulüp başkanı hem antrenör hem de hakem olarak görev alabiliyor. İlk işimiz Merkez Hakem Komitesi’ni kurmak olacak. Ulusal yarışmalardaki ve milli takım seçmelerindeki büyük adaletsizliği bu şekilde ortadan kaldıracağız Milli takım antrenör ve sporcularının harcamaları, federasyonun sponsorluk bütçelerinden karşılanacak. Federasyon bünyesinde; psikolog, fizyoterapist, hemşire ve beslenme uzmanı bulunduracağız.

Tüm üniversitelerde, spor fakültelerinin antrenörlük bölümlerinde dans branşının açılması için çalışmalar yapacağız. Bölge ve illerde birincilikler düzenleyecek, başarılı sporculara malzeme desteği sağlayacağız. Anaokullarında dans sporunu yaygınlaştıracağız.” ifadelerine yer verdi.

YAŞLILARA MORAL DESTEĞİ

Muhammed Abdullah Tuncay, “ Sosyal sorumluluk çalışması olarak, Aile Bakanlığına bağlı kamu ve özel huzurevlerinde yaşayan büyüklerimize ve yaşlılarımıza haftada bir gün dans günü düzenleyerek moral ve motivasyonlarını artıracağız’’ dedi.

81 ilde kuracakları dans meydanları ile halka dans sporunu tanıtıp, herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Tuncay, sponsorluk gelirlerinin şu anda yaklaşık 3 milyon TL’ye ulaştığını, isim hakkı veren sponsor kuruluşlarının hazır olduğunu sözlerine ekledi.

DÜNYA VE AVRUPA’DA ÜST DÜZEY TEMSİL

Federasyonun dış ilişkilerinden sorumlu olacak işkadını Aydan Gömügen Tuncay, “ 6 dil biliyorum. Amacımız ülkemizi dünya ve Avrupa federasyonlarında üst düzeyde temsil etmek’’ dedi.

15 milyon çocuğu ve genci dans sporu ile buluşturup, özgüvenlerini sağlamak ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunmak için çalışacaklarını belirten Tuncay, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan uzak tutmak istiyoruz. Birer eş ve birer anne baba olarak, federasyonu aile ortamında yöneteceğiz. Ailelerin huzur ve güven içinde dans sporuna çocuklarını yönlendirmeleri için örnek olacağız. Federasyon olarak tüm ülkede her ailede olmak istiyoruz’’ diye konuştu.