Görevli olduğu için depremden kurtulan polis memuru, ailesini kaybetti

Adana’da depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden polis memuru İbrahim Akça'nın, Ankara’da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:31
Görevli olduğu için depremden kurtulan polis memuru, ailesini kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde, Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’ndeki İhsan Bayram Sitesi de yıkıldı. Yıkılan blokta yürütülen arama kurtarma çalışmalarında önce 32 yaşındaki Emine Akça’nın, ardından oğulları Mehmet (6) ve Metehan’ın (3) cansız bedenlerine ulaşıldı.

AİLESİNİ TOPRAĞA VERDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli olan 33 yaşındaki  İbrahim Akça'nın, ‘komiserlik sınavı’nı kazandığı ve yaklaşık 2 aydan bu yana Ankara’da eğitimde olduğu için depremden şans eseri kurtulduğu aktarıldı.

Eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği haberiyle yıkılan Akça, kente gelerek önce cenazeleri teşhis etti; ardından da hayat arkadaşı ve çocuklarını Buruk Mezarlığı’nda toprağa verdi.


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