Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 20 bin 665'e yükseldi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 08:40

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:12

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla gerçekleşen 2 depremin ağır yıkımıyla mücadele sürüyor, can kaybı sayısı anbean artıyor.

AFAD'ın saat 08.36'da paylaştığı son bilgiye göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 665 yurttaşımız hayatını kaybetti; 80 bin 88 kişi de yaralandı.

92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.