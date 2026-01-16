Sosyal medyada araştırılan isimlerden biri de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman oldu. Peki, Görkem Duman kimdir? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? Görkem Duman evli mi?

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman, 27 Nisan 1988 yılında Buca'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu’nda başladı. Lise eğitimine Betontaş Anadolu Lisesi’nde devam etti. Daha sonra yükseköğrenimi sürecinde Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü’nü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü tamamladı.

GÖRKEM DUMAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Görkem Duman, 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyasi hayatına başladı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Duman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı seçildi.

GÖRKEM DUMAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Görkem Duman'ın evli olduğuna dair bir bilgilendirme bulunmamaktadır.