Görüntüler kamerada! Bağcılar'da bina ateşe verildi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:41

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:41

Olay, 4 Ocak Çarşamba Günü 04.10 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki benzin dolu bidonla bir binanın önüne geldi. Bidondaki benzini döken kişi, elindeki çakmakla ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda binayı kundaklayan şüphelinin S.A. (20) olduğu tespit edildi. S.A. 6 Ocak Cuma günü yakalandı. S.A.'nın 17 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.