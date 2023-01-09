Görüntüler kamerada! Bağcılar'da bina ateşe verildi
İstanbul Bağcılar'da elindeki benzin dolu bidola binanın önüne gelen şüpheli, benzini dökerek ateşe verdi. Alev alev yanan binanın giriş katı itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yerinden kaçan şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin binayı kundakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 4 Ocak Çarşamba Günü 04.10 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki benzin dolu bidonla bir binanın önüne geldi. Bidondaki benzini döken kişi, elindeki çakmakla ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda binayı kundaklayan şüphelinin S.A. (20) olduğu tespit edildi. S.A. 6 Ocak Cuma günü yakalandı. S.A.'nın 17 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
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