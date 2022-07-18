Görüntüler kameraya yansıdı: Bayrampaşa'da buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar

Bayrampaşa'da D.E.'nin AVM'de düşürdüğü kredi kartını bulan 3 kişi, kartın temassız özelliğinden faydalanarak 500 liralık alışveriş yaptı. Şüphelilerin iki ayrı marketten alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:13
Görüntüler kameraya yansıdı: Bayrampaşa'da buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar
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Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde cuma günü alışveriş merkezinde gezerken kredi kartını düşüren D.E., kart hareketlerini kontrol edince 500 lira harcama yapıldığını fark etti.

 

Bankayı arayıp kartını iptal ettiren D.E. daha sonra da polise giderek şikayetçi oldu. D.E.'nin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis, kart hareketlerinden alışveriş yapılan 2 ayrı market tespit etti. Marketlerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kredi kartını kullanan şüphelilerin  A.U.E., M.D. ve E.B. olduğunu tespit etti. Şüpheliler Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. 

 


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