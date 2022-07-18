Görüntüler kameraya yansıdı: Bayrampaşa'da buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:13

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde cuma günü alışveriş merkezinde gezerken kredi kartını düşüren D.E., kart hareketlerini kontrol edince 500 lira harcama yapıldığını fark etti.

Bankayı arayıp kartını iptal ettiren D.E. daha sonra da polise giderek şikayetçi oldu. D.E.'nin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis, kart hareketlerinden alışveriş yapılan 2 ayrı market tespit etti. Marketlerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kredi kartını kullanan şüphelilerin A.U.E., M.D. ve E.B. olduğunu tespit etti. Şüpheliler Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.