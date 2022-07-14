Bireysel kredi kartı borcundan yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:47

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı ocak-mayıs döneminde 403 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 513 bin kişi oldu.

Foreks'in haberine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-mayıs 2022 döneminde 748 bin kişi oldu. 2021 yılında kredi geri ödemeleri süresi konusunda sağlanan esneklikler, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısındaki gelişmelerde etkili olduğu düşünülmektedir.

YÜZDE 55 ARTIŞ



Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, mayıs 2022 ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 55 artış ile 30.5 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0.3 puan artış ile yüzde 2.6 oldu.