Görüntüler kan dondurdu... 'Baba'nın tekmesi çocuğu hastanelik etti!

Olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan’da yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı.
Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi.
ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Babanın çocuğuna tekme attığı ve çocuğun yuvarlandığı anlar kameraya yansıdı.
Görüntüler kan dondurdu...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 18, 2025
'Baba'nın tekmesi çocuğu hastanelik etti!https://t.co/5AU59z1oBs pic.twitter.com/jZdEIkPvJq