Görüntüleri Ali Yerlikaya paylaştı: Antalya'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya-Kemer yolu üzerinde, Büyük Çaltıcak'ı geçtikten sonraki ikinci tünel girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sol şeride geçmeye çalışan otomobile, aynı yönde hızlı şekilde gelen iki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ve üzerindeki sürücüler yola savruldu.

ALİ YERLİKAYA PAYLAŞTI: GİRİLMEZ LEVHASI OLMASINA RAĞMEN...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da görüntüleri X hesabından paylaşarak kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı’nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü.

Otomobil, Antalya istikametinden Kemer’e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi.

Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi… Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

LÜTFEN AMA LÜTFEN TRAFİK KURALLARINA UYALIM. HATALI ŞERİT DEĞİŞTİRMEKTEN VE AŞIRI HIZDAN KAÇINALIM.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE KARŞI DAHA DİKKATLİ OLALIM. KAVŞAK VE DÖNÜŞLERDE KARŞIDAN GELEN MOTOSİKLETLER FARK EDİLMEYEBİLİR.

DÖNÜŞ YAPMADAN ÖNCE MOTOSİKLETLERİN HIZLARINI VE MESAFELERİNİ DİKKATLE DEĞERLENDİRELİM. ANİ MANEVRALARDAN KAÇINALIM."