Görüntüleri CHP'li Özalper paylaştı: Manisa'da bir lisede 'Nutuk' kitaplarının çöpe atıldığı iddiası

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Özalper, "Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Nutuk kitapları çöpe atılmış! Yıllardır müfredatıyla ve uygulamalarıyla çocuklarımızın, gençlerimizin tarih bilincini, Atatürk’ü ve Cumhuriyet değerlerini hedef alan bir anlayışın sonuçlarıyla karşı karşıyayız" dedi.

Özalper, sözlerine şöyle devam etti: "Atatürk’ün gençliğe emaneti olan Cumhuriyet’i, kuruluş ilkelerini ve Nutuk’u itibarsızlaştırmaya yeltenen bu zihniyet, laik ve çağdaş eğitimi hedef alan sistematik bir tutumun sonucudur. Bu rezaletin sorumlusu olan kişi ya da kişiler ve bu talimatı verenler hakkında derhal gerekli işlem yapılmalıdır! Atatürk’ün adını, eserini ve fikirlerini hedef alan hiçbir eylem cezasız kalamaz!"

İşte o görüntüler: