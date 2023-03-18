Görüşme öncesi Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: 'HDP'nin bakanlık, milletvekilliği talebi yok'

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 10:02

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 10:20

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Demirtaş, HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kurucu parçası olduğunu ve kendi öz gücüyle de parlamentoya gireceğini belirterek "HDP'nin kimseden bakanlık, milletvekilliği talebi yoktur" ifadelerini kullandı.

HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini hatırlatan Demirtaş, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu ile ekibi tüm bu düşüncelere, ilkelere saygı duyuyor, değer veriyorsa bunu bizzat kendisinden duymak ister" dedi.

Demirtaş T24'teki yazısının ilgili bölümünde özetle şunları kaydetti:

"Başlıktaki soru yanlış aslında.

Benzeri bir soru, Cumhur İttifakı'nın yeni ortaklarına sorulabilir. Nitekim her biri, birkaç milletvekilliği isteyip ittifaka katıldılar.

Oysa HDP, Millet İttifakının parçası değil, olmak gibi bir isteği de yok.

Zaten HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kurucu parçası ve kendi öz gücüyle de parlamentoya girecektir. Dolayısıyla HDP'nin kimseden bakanlık, milletvekilliği talebi yoktur.

HDP, önümüzdeki dönemde parlamentonun ana muhalefet partisi olmaya adaydır.

Bununla birlikte HDP'nin duymak ve emin olmak istediği şey, yeni dönemde demokratik değişimin ciddiyetle, içtenlikle ele alınıp alınmayacağıdır.

İfade özgürlüğünden örgütlenme ve gösteri hakkına, kadın eşitliğinden çevre haklarına, kültürel haklardan demokratik siyaset hakkına kadar temel haklara nasıl yaklaşılacak? Ekonomiden eğitime, adaletten sağlığa kadar temel politikalar ne olacak? Kürt sorunu TBMM'de, toplumda ve medyada özgürce konuşulup tartışılabilecek mi, barışçıl demokratik anlayışla Türkiye'nin birliği içinde çözüme nasıl bakılacak?

Geçmiş yılların adaletsizlikleri, suçları, yolsuzluklarıyla ilgili ne yapılacak? Toplumsal kutuplaşmanın bitmesi ve eşitsizlik sorunu nasıl ele alınacak?

Yani HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak?

Gördüğünüz gibi HDP yönetimi kendisi için bir şey istemeyecek; kimseyi ayırmadan, 85 milyonun huzurunu, refahını, barışını sağlamak için hazır olduğunu belirtecek."