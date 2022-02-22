Saray sefasıyla Pakistan'a: Ali Erbaş, İslamabad’a özel jetle uçtu

22 Şubat 2022 Salı, 10:49

Diyanet’in araç filosuna yönelik eleştirileri, “Korkumuzdan yeni araç alamıyoruz” diyerek yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan’a özel jetle gitti. Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı özel uçakla gerçekleştirilen seyahatte Erbaş'a on kişilik bir heyet eşlik etti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, tarifeli uçak tercih etmeyen Diyanet heyetinin Pakistan ziyaretinde kullandığı jetin Cumhurbaşkanlığı filosundaki lüks uçaklardan biri olduğu, heyetin ilk olarak Lahor Allame İkbal Uluslararası Havalimanı’na indiği ifade edildi. Diyanet heyetini burada, Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Başkanı Pir Nurul Hak Kadri karşıladı. Erbaş ve beraberindekiler, Lahor’daki görüşmelerinin ardından İslamabad’a geçti.

KALABALIK HEYET

Ali Erbaş’ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Selim Argun, İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bülent Dadaş da heyette yer aldı. Bu isimlerin dışında koruma, fotoğrafçı ve kameramandan oluşan dört kişilik grubun da seyahate katıldığı bildirildi.