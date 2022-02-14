Diyanet İşleri: Erkek, kadını gıyabında boşayabilir
Diyanet İşleri Başkanlığı 'fetva'sında, erkeğin istemesi halinde eşini gıyabında da boşayabileceği belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininde boşanmanın şartlarına ve hangi hallerle gerçekleşebileceğine dair bir fetva yayınladı.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 2018'de bastırılan “Fetvalar” kitabında yer alan fetvada “Boşama, erkeğin boşama anlamına gelebilecek sarih veya kinâî sözlerden birini kullanarak evliliği sona erdirmesidir. Boşamanın geçerli olması için karı-kocanın aynı mekânda bulunması şart değildir. Buna göre; koca, eşine gıyabında kendisini boşadığını bildirirse veya güvenilir bir kişi kadına, kocasının gıyaben kendisini boşadığını haber verirse boşama gerçekleşmiş olur” denildi.
Şaka olarak "boş ol" demekle boşama gerçekleşir mi?” sorusuna ise “Erkeğin “boş ol” demesi boşanma sebebi olur. Haklı bir gerekçe olmadan boşanma uygun görülmediği gibi boşamada kullanılan sözler şaka ile de olsa ağza alınmamalıdır” yanıtı verildi.
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