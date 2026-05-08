‘gov-tr’ ile kartları boşaltıyorlar

Dijital dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle daha da tehlikeli hale gelirken son dönemde kamu kurumları üzerinden kurgulanan senaryolar öne çıkıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adı kullanılarak gönderilen sahte mesajlar, hem düşük tutarlı “ceza” ayrıntısı hem de gerçeğine çok benzeyen internet adresleriyle yurttaşları hedef alıyor. Yurttaşların telefonlarına gönderilen mesajlarda, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adı kullanılarak “hız ihlali cezası” olduğu öne sürülüyor. Mesajlarda yer alan bağlantılarda ise resmi “gov.tr” uzantısı taklit edilerek “gov-tr” şeklinde sahte adresler kullanılıyor. Kısa çizgiyle yapılan bu değişiklik, özellikle mobil ekranlarda ilk bakışta fark edilmiyor. Mesajlarda dikkat çeken bir diğer unsur ise düşük tutarlı cezalar. 73 lira 13 kuruş gibi rakamlarla oluşturulan içerik, kullanıcıda “önemsiz bir ödeme” algısı yaratıyor. Bu sayede linke tıklanması kolaylaştırılıyor. Sahte siteye yönlendirilen kullanıcı, ödeme ekranında kart bilgilerini girdiği anda dolandırıcılık devreye giriyor. Bu yöntemle kart bilgileri ele geçirilirken hesaplardan yüksek tutarlı işlemler yapılabildiği belirtiliyor.

KÜÇÜK DETAY, BÜYÜK RİSK

Dolandırıcılık mesajlarında yalnızca link değil, kurum isimlerinde de benzer oyunlar dikkat çekiyor. “KGM” yerine “KMG” gibi küçük harf değişiklikleriyle resmi görünüm güçlendirilmeye çalışılıyor. Mesajların yurtdışı kodlu numaralardan gönderilmesi de bir diğer dikkat çeken unsur olarak öne çıkıyor. Söz konusu dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Avukat Burak Saldıroğlu, dijital dolandırıcılığın artık yeni bir evreye geçtiğini belirterek “Bilişim sistemleri ve yapay zekânın gelişimiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de evrimleşti. Artık klasik yöntemlerden değil, kamu kurumlarının kimliğini taklit eden daha sofistike senaryolardan söz ediyoruz” dedi.