Göz sağlığınızı tehlikeye atmayın: Yanlış lens kullanımı kalıcı görme kaybına yol açabilir!

Günümüzde kontakt lensler, hem görme bozukluklarının tedavisinde hem de estetik amaçlarla sıkça tercih ediliyor.

Ancak kullanım kolaylığı ve pratikliği nedeniyle çoğu kullanıcı, hijyen kurallarını ve uzman önerilerini göz ardı edebiliyor.

Uzmanlar, bilinçsiz ve yanlış lens kullanımının; enfeksiyonlardan kornea hasarına, hatta kalıcı görme kaybına kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Göz Vakfı Beria Turaç İdealtepe Göz Merkezi’nden göz doktoru Op. Dr. Faruk Aksakal, lens kutularının bakteri üreyebilecek ortamlar olduğuna dikkat çekerek “Her gün solüsyonla durulanmalı ve kapağı açık bırakılarak kurutulmalıdır. Ayda bir kutu değiştirilmesi önerilir” dedi.

Kontakt lenslerin, doğru kullanıldığında güvenli olduğunu ve görme kalitesini artıran araçlar olduğunu belirten Aksakal, “Ancak uzun süreli ve hatalı kullanım korneada oksijen yetersizliği, kornea hasarı ve kuru göz sorunlarına yol açabilir. Nadir de olsa kornea incelmesi gibi ciddi durumlar gelişebilir” diye konuştu.

‘LENSLE UYUMAYIN’

Gece lensle uyumanın ya da hijyene dikkat etmemenin gözde kızarıklık, batma ve bulanık görme gibi belirtilere ve bazen de ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğine değinen Aksakal, “Bu durumlar kornea ülseriyle sonuçlanabilir ve kalıcı görme kaybına yol açabilir” dedi.

Lensle duş almanın ya da havuz ve denize girmenin zararlı olduğunu belirten Aksakal, “Su, Acanthamoeba gibi zararlı mikroorganizmalar içerdiğinden, lensle temas ettiğinde gözde enfeksiyon riski ortaya çıkar. Bu mikroplar lensin yüzeyine yapışarak korneada enfeksiyona yol açabilir. Kornea enfeksiyonunun tedavisi zordur ve bazen kornea nakli gerektirebilir” ifadelerini kullandı.

‘HEKİMİN ÖNERDİĞİ ÜRÜN TERCİH EDİLMELİ’

Doğru lens temizliğinin önemine dikkat çeken Aksakal, “Lenslerin her kullanım öncesi ve sonrası eller yıkanmalı, lensler lens solüsyonuyla ovularak temizlenmeli ve durulanmalıdır. Solüsyonlar arasında içerik ve dezenfeksiyon gücü farkı vardır; hekimin önerdiği ürün tercih edilmelidir. Asla musluk suyu ya da tükürük gibi steril olmayan sıvılar kullanılmamalıdır” diye konuştu.

Normalde yılda bir kez göz önerilen göz muayenesinin lens kullanıcıları için daha sık (örneğin 6 ayda bir) yapılması gerektiğini vurgulayan Aksakal, “Ancak rahatsızlık hissi, bulanık görme veya kızarıklık gibi şikayetlerde hemen doktora başvurulmalıdır. Uzun süreli kullanıcılar için düzenli kontrol, olası komplikasyonları önler” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de lens kullanımı hakkında doğru bilinen yanlışlardan en yaygın olanının lenslerin doktor reçetesi olmadan kullanılabileceği düşüncesi olduğunu ifade eden Aksakal, “Oysa lensler medikal ürünlerdir ve göz ölçümleri yapılarak kişiye özel olarak reçete edilmesi gerekir. Ayrıca renkli lensler zararsızdır algısı da yanlıştır; renkli lensler de şeffaf olanlar kadar ciddi riskler taşıyabilir” dedi.