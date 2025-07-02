Gözaltı sayısı yükseldi: Tunç Soyer'in görüntüleri servis edildi

Emniyet ekipleri tarafından, dün sabah saatlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, dün 126 kişi gözaltına alındı. Bugün 4 kişinin daha gözaltına alınması ile gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

Ölüm kaydı bulunan Yunus Öz hakkında da gözaltı kararı verilmesi tepki çekti.

Gözaltına alınanların arasında İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.





İLK GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI

AA, İzmir'de yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınanlara ilişkin ilk görüntüleri servis etti.

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer'in de gözaltındaki görüntüsü kameralara yansıdı.

Soyer'in ifade işlemlerinin henüz başlamadığı öğrenildi.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İzmir Emniyeti'nin gözaltı görüntülerine tepki gösterdi,

Akdoğan, "Bana bir Allah’ın kulu, şu görüntüleri servis etmenin kime ne yararı var anlatsın. Algı için falansa o faydası da yok kimseye. Görünce etkilenen yok. Görünce bunu servis edenlere söylenen var" dedi.

"NE YAPARSANIZ YAPIN"

Gözaltı sonrası X hesabından paylaşım yapan Tunç Soyer, "Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiç bir şey yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Soyer, şu sözleri kaydetmişti:

"Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok.

Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiç bir şey yapmadık. Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum.

Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek! Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek."