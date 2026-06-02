Gözaltına alınan 83 öğrenci yargıç karşısında

Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 83 öğrenci dün ilk kez yargıç karşısına çıktı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesinde Antalya Barosu ve Toplumsal Olay ve Davaları İzleme Kurulu, hukukçulara ve yurttaşlara dayanışma çağrısı yaptı. Öğrencilere destek için duruşmaya çok sayıda avukat, öğrenci ve yurttaş katıldı.

Antalya’da 19 Mart’ın ardından düzenlenen eylemlerde Akdeniz Üniversitesi’nde toplanan öğrenciler de yerleşke dışına çıkarak yürüyüşe geçmiş, doğu kapısındaki bariyeri aşmaya çalışan öğrencilere polis biber gazıyla müdahale etmişti. Gösterilerde iki kişi yaralanmış, bazı öğrenciler ve yurttaşlar gözaltına alınmıştı.