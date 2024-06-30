Gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi
Darp iddiasıyla gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi
Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, adliyeye sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de adliyeye gelerek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.
NE OLMUŞTU?
Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.
Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- Otel ve evler tahliye edildi!
- Dev operasyon: Tutuklandılar
- İkinci el otomobil satışında düşüş: 'Fiyatlar artacak'
- Aşırı sıcaklar hasadı vurdu: Üretici tarlaya bile inmedi
- Fenerbahçe sezona hızlı başladı!
- Erdoğan ve ekonomist damadı uzun süre sonra aynı karede!
- Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi
- CHP 'erken seçim' için tarih verdi!
- Büyük zammın nedeni belli!