CHP ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşları bugün Gebze’de yapılacak mitinge çağırdı:

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Yurttaşların asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam beklentisini siyasetteki normalleşme süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan bire bir görüşmelerde gündeme getiren ancak iktidardan olumlu bir karşılık alamayan CHP, geçim sıkıntısını bugün meydanlara taşıyacak. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 17.00’de Kocaeli Gebze Kapalı Pazar Alanı’nda yurttaşlara seslenecek. Yerel seçim sonrası normalleşme süreciyle birlikte yürüttüğü tematik mitinglerine atanmayan öğretmenlerle başlayan ve emekliler, çay ile buğday üreticileriyle devam eden CHP, bu sefer Kocaeli’de yapacağı “Geçinemiyoruz” mitingi için hafta boyunca sosyal medya hesabından geniş çerçevede bir çağrı yaptı. Öğrenciler, esnaf, fabrika işçileri, emekliler ve asgari ücretlilerle ilgili pazarda, kasapta, sokakta ayrı ayrı “Geçinemiyoruz” temalı videolar paylaşıldı. Miting öncesi çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütüyle de görüşme yapıldı.

‘HER KESİMİ İLGİLENDİRİYOR’

Mitingin önemine ilişkin konuşan CHP kurmayları, “2024’ün geride kalan altı ayının sonunda asgari ücret de emekli maaşları da açlık sınırının altında kaldı. Ancak iktidar ikisine de temmuzda ara zam yapmayacağını açıkladı. Her zaman olduğu gibi yükü sıradan ücretli insanların sırtına bindirmeyi seçtiler. Bugün artık sadece emekli ve asgari ücretli değil; mavi, beyaz, gri yaka çalışanlar da öğrenciler de sadece temel ihtiyaçlarında bile geçim sıkıntısı çekiyor. Gıda ve barınma sorunu her kesimi ilgilendiriyor. Biz de bu reklam filmlerini ve çağrılarımızı bu nedenle her kesime yaptık” dedi.