Gözaltına alınan gazeteci Kayhan Ayhan serbest bırakıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasını ilk celseden beri takip eden BirGün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gece saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayhan, bugün saat 12.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edidi.

İFADESİNİ ALMADAN TUTUKLAMA İSTEDİLER

Adliyeye sevk edilen Kayhan Ayhan burada ifadesi alınmadan, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Şişli İlçe Örgütü, BirGün muhabiri Kayhan Ayhan'a destek için adliyeye geldi.

İBB DAVASINDAN AKTARIMLAR SUÇLAMA KONUSU OLDU!

Avukatlarının aktardığına göre; Kayhan Ayhan’ın Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen İBB davasına dair yaptığı haber ve paylaşımlar suçlama konusu yapıldı.

Ayhan’a yöneltilen suçlamalar ve soruların doğrudan gazetecilik faaliyetleri ile mahkeme salonundaki aktarımlarına dayandığı kaydedildi.

Ancak buna karşın soruşturmanın Basın Bürosu yerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından açılması ise dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Adliyesi'nde tutuklama sevk edilen BirGün muhabiri Kayhan Ayhan hakkında konuştu



🗣️ "Duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın deniyordu. Hatta Cumhur İttifakı içerisinden, 'Evet, canlı yayınlanmalı' diyenler de oluyordu. Ama artık… pic.twitter.com/jtkEyHxytB — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 7, 2026

ÖZGÜR ÇELİK: DURUŞMALAR TRT'DEN YAYINLANSIN DENİYORDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan'a destek için geldiği İstanbul Adliyesi'nde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TRT çağrısını anımsattı.

Çelik, "Duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın deniyordu. Hatta Cumhur İttifakı içerisinden, 'Evet, canlı yayınlanmalı' diyenler de oluyordu. Ama artık Silivri'deki duruşmaları yayınlayan, onları halka duyuran gazetecilerin gözaltına alındığı süreçler yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Ayhan, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartı ile serbest bırakıldı.