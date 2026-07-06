Hazar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltına alındı: Geceyi karakolda geçiren gazeteciler halen gözaltında

Gazeteci Hazar Dost, ‘2018’de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek’ akşam saatlerinde gözaltına alındı. Söz konusu haberi gazeteci Doğu Eroğlu duyurdu.

Eroğlu şunları yazdı:

"Gazeteci arkadaşımız Hazar Dost, 2018’de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek bu akşam 19:30’da gözaltına alındı.

Daha önce hakkında karar verilmiş ancak istinaftan dönmüş bir dosyada ifadesi eksikmiş. Ne zaman istenirse ifade vermeye gideceği nöbetçi savcıya izah edildi ama riskli bulunmuş. Velhasıl bu geceyi karakolda gözaltında geçirecek, yarın Küçükçekmece Adliyesinde ifadesini verecek.

Sağlığı iyi, morali yerinde. Mahallede alışveriş yaptığı manava bir anda dört polisin girip kendisini karakola götürdüğünü anlatıyor. Yani GBT’de falan işlem yapılmış değil, muhtemelen yüz tanıma sistemine takılıp gözaltına alındı. NATO Zirvesi öncesi gözaltı furyasına bir ek daha yani."

Gazeteci arkadaşımız Hazar Dost, 2018’de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek bu akşam 19:30’da gözaltına alındı.



Daha önce hakkında karar verilmiş ancak istinaftan dönmüş bir dosyada ifadesi eksikmiş. Ne zaman istenirse ifade vermeye gideceği nöbetçi savcıya izah edildi ama… — Doğu Eroğlu (@DoguEroglu) July 6, 2026

Birgün editörü Kayhan Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Evime polis geldi gözaltına alınıyorum — Kayhan AYHAN (@kayhanayhann) July 6, 2026

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ YAYMA" SUÇLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasını ilk celseden beri takip eden gazeteci Kayhan Ayhan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Ayhan'ın Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.