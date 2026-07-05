Gazetecilere 'NATO' operasyonları: Basın meslek örgütleri sert tepki gösterdi

Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde gazetecileri hedef alan yeni operasyon dalgasına basın örgütlerinden tepki geldi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamalarda, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmasıyla basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının engellendiğine dikkat çekildi.

Açıklamalarda halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin susturulmaya çalışılması demokratik toplum ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Yapılan açıklamalar şöyle:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti:

“Ülke gündemini basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yapılan müdahalelerin belirlediği bir günü daha yaşıyoruz. NATO Zirvesi öncesinde meslektaşlarımız #T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü ile #Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu’nun gözaltına alınmasını kaygıyla karşılıyoruz. Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları yalnızca iki gazetecinin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yönelik bir müdahale değildir. Bu uygulama aynı zamanda toplumun haber alma hakkını, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü de hedef almaktadır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, gazeteciliğin temel amacını halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek olarak tanımlamaktadır. Bildirgeye göre gazeteci; gerçeği araştırmak, doğrulamak, kamu yararını gözetmek, halkın bilgi edinme hakkını savunmak ve görevini hiçbir baskı altında kalmadan yerine getirmekle yükümlüdür.

Anayasanın 26. maddesi düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü, 28. maddesi basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi de ifade ve basın özgürlüğünü korumaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında basının demokratik toplumdaki kamusal denetim işlevi açık biçimde ortaya konulmuştur. Gazetecilerin mesleki faaliyetleriyle bağlantılı biçimde özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları hukuk devleti ilkesini zedeleyen ağır bir uygulamadır.

Ayrıca gözaltındaki meslektaşlarımızın avukatlarıyla görüştürülmemesi yönündeki bilgiler doğruysa, bu durum savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Gözaltı altındaki herkesin avukata erişim hakkı temel bir güvencedir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu’nun avukatlarıyla görüştürülmesini, tüm haklarının eksiksiz biçimde güvence altına alınmasını, haklarındaki gözaltı işlemlerine son verilmesini ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.

Gazetecilerin kamu yararı için yürüttükleri haber ve yorum faaliyetleri nedeniyle baskı altına alınmaları, gözaltı tehdidiyle susturulmaya çalışılmaları kabul edilemez. #Gazeteciliksuçdeğildir. Yetkilileri, Anayasa’nın ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin ortaya koyduğu ilkelere uygun davranmaya; basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Çağdaş Gazeteciler Derneği:

NATO Zirvesi öncesi yapılan gözaltı ve tutuklamalarda meslektaşlarımız da hedefte olmaya devam ediyor. Zirveyi haberleştiren, haberleştirmeyi düşünen, hatta zirveyle ilgili haber yapma planı dahi bulunmayan meslektaşlarımız gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.

Son olarak T24 Dış Haberler Editörü Buse Söğütlü ve ODA TV Oda TV editörü Ceren Erdoğdu’nun gözaltına alındığı haberini üzülerek aldık. Çeşitli örgütsel üyelik iddiaları ile gazeteciliğin kriminalleştirilmesi de tehlikeli bir adımdır. Gazeteciliği hedef alan tüm bu adımlardan vazgeçilmeli ve meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun NATO Zirvesi ile ilgili son açıklaması da zirve ile ilgili uygulamaların geldiği akıl dışı aşamayı açıkça ortaya koymaktadır. Kurul’un açıklamasındaki “Tüm yayın akışlarının İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle takip edilmekte olduğunu önemle hatırlatıyoruz” cümlesi gazetecilere ve yayın kuruluşlarına apaçık bir tehdittir. RTÜK'ün görevi NATO komiserliği değildir.

Unutulmamalıdır ki NATO’ya karşı olmak, NATO’yu protesto etmek suç olmadığı gibi NATO Zirvesi ile ilgili haber yapmak da suç değildir, olmayacaktır.

DİSK Basın-İş:

Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gazetecilerin gözaltına alınmasını kınıyoruz.

T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ve Odatv editörü Ceren Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu gazetecilere yönelik bu uygulamalar, basın ve ifade özgürlüğüne açık bir müdahaledir.

Halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin susturulmaya çalışılması demokratik toplum ilkeleriyle bağdaşmaz. Gazetecilik suç değildir. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır.

Türkiye Gazeteciler Sendikası:

Bu sabah, NATO Zirvesi kapsamında yürütüldüğü tahmin edilen operasyonlarda T24 Dış Haberler Editörü Buse Söğütlü ve Odatv Editörü Ceren Erdoğdu, evlerinden gözaltına alındı.

Meslektaşlarımızın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı kamuoyuna derhal açıklanmalıdır.

Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Hukuka aykırı uygulamalara son verilmeli, Söğütlü ve Erdoğdu derhal serbest bırakılmalıdır.