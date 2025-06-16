Gözaltına alınan gazeteciler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gazeteciler Semra Pelek, Dicle Baştürk, Osman Cırık, Eylem Yılmaz ve Melisa Efe, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
13 Haziran sabahı İstanbul’daki evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alınan gazeteciler, gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul’dan Artvin’e otobüsle götürülmüştü.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan gazeteciler, bugün Artvin Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılık sorgularının ardından 5 gazeteci, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.