Gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 kişi, adliyeye sevk edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlçe Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:26
Gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 kişi, adliyeye sevk edildi
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çanakkale Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Çetin ile S.D, E.B, R.G. ve B.B. gözaltına alınmıştı.

Zanlılar arasında başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de bulunduğu bildirilmişti.


Rüşvet rüşvet operasyonu Ünal Çetin

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