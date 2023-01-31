Gökçeada Belediye Başkanı kimdir? Ünal Çetin neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:26

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 17:26

Gökçeada Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

10 Nisan 1972 tarihinde Ezine Çanakkale’de doğan Ünal Çetin; ilköğretimini Ezine; orta ve lise eğitimini ise babasının memuriyeti sebebiyle geldikleri Gökçeada’da tamamladı.

Yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlayıp 1993 yılında Bitlis’in Güroymak ilçesinde meslek hayatına başladı. Bitlis’teki görevinin ardından Gökçeada’ya tayin olan Çetin, Uğurlu Köyü İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulunda öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

Mart 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Gökçeada Belediye Başkanı olarak seçilen Çetin, aynı zamanda Gelibolu Yarımadası Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği başkanlığını da yürütmektedir.

ÜNAL ÇETİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde Gökçeada Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin ve bazı belediye personelinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığını öğrendik. Gökçeada Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin, Gökçeada halkının teveccühüne mazhar olmuş ve oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Sayın Çetin'in hakkında herhangi bir soruşturma var ise bu kendisine bildirilebilir ve kendisi de ifade vermekten kaçınmazdı. Elbette hukuka ve adalete güveniyoruz. Ancak, bu soruşturmanın gözaltı operasyonu ile yürütülüyor olmasını manidar buluyoruz. Seçilmiş ve yeri belli bir belediye başkanını sabahın erken saatlerinde gözaltına almak, başlı başına siyasi bir adımdır. Mevcut iktidarın hukuku siyasallaştırdığı ve siyasi ikbali için araç olarak kullandığı böyle bir dönemde, yaşananlar sürpriz değildir. Eğer ortada bir suç var ise bunun da hukuka uygun şekilde soruşturulması gerekir. İYİ Parti olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Gökçeadalıların da bizlerin de Ünal Çetin başkanımıza güvenimiz tamdır. Seçimlere yakın Millet İttifakı belediyelerine yönelik zamanlaması manidar operasyonu maşeri vicdana havale ediyor, Millet İttifakı belediyelerine yönelik bu tür itibarsızlaştırma gayretlerine müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."