Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz hakkında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildi!

Yasadışı bahse özendirdiği ve teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz hakkında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildi!
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:14

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz Emniyet'e götürüldü. Durmaz bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Durmaz, soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürüldü.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma sürerken; Durmaz'ın da yasadışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı iddia edilmişti.

Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı. Durmaz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


Etiketler: #Kerimcan Durmaz #yasa dışı bahis #yasa dışı

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