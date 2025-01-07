Kerimcan Durmaz gözaltında: Soruşturma açılmasına sebep olan konser görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:43

Güncelleme: 07.01.2025 - 14:44

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.

Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürüldü.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma sürerken; Durmaz'ın da yasadışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı iddia edilmişti.

Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı. Durmaz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

O KONSER GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, Durmaz'a soruşturma açılmasına sebep olan konser görüntüleri ortaya çıktı.

Videoda, Durmaz'ın olduğu sahneye bahis sitesinin adının yazıldığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasadışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlatmıştı.

Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirlenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sını gözaltına almıştı.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Adliyede Ortaç ve Mehmet Ali Erbil pişman olduklarını söylemişti. Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verilmişti.