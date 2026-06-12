Gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: 'Benim adalete güvenim tamdır'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun kendisiyle birlikte 17 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, Balcıoğlu'nun görev yaptığı süre boyunca Silivri’nin ve Silivri halkının onurunu korumak için çalıştığını ifade edildi. Bugüne kadar vatandaşların vicdanını zedeleyecek hiçbir kararın altında imzasının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Silivrili hemşerilerim;

Bugün şahsım ve belediyemizle ilgili yürütülen süreç nedeniyle sizlere doğrudan seslenmek istiyorum. Öncelikle herkesin bilmesini isterim ki görev yaptığım süre boyunca Silivri’nin, Silivri halkının ve bana emanet edilen kamu görevinin onurunu korumak için çalıştım. Bugüne kadar Silivri’nin yüzünü yere eğdirecek, hemşerilerimin vicdanını incitecek hiçbir kararın altına imza atmadım. Alnım açık, başım diktir. Başkanlık makamımızda ve belediyemizde yapılan aramalarda herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmamıştır. Sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde ilerleyeceğine inanmak istiyorum. Ben bu göreve Silivri halkının tertemiz iradesiyle geldim. Bana verilen her oyun, her duanın, her güvenin sorumluluğunu omuzlarımda taşıdım. Bu sorumlulukla çocuklarımız için gençlerimiz için emeklilerimiz için kadınlarımız için üreticilerimiz için ihtiyaç sahibi komşularımız için çalıştık.

"GERÇEK NEYSE ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Biz Silivri’de vicdan belediyeciliği anlayışını büyüttük. Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, bu kentin her mahallesine eşit ve adil hizmet götürmenin mücadelesini verdik. Kıymetli hemşerilerim hepiniz emin olun; belediyemizin tüm birimleri görevlerinin başındadır. Silivri’de hizmetler aksamadan devam edecektir. Bu süreçte sizlerden en büyük ricam; sağduyunuzu korumanız, provokasyonlara ve bilgi kirliliğine itibar etmemenizdir. Gerçek neyse ortaya çıkacaktır. Benim adalete ve en çok da Silivri halkının vicdanına güvenim tamdır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; en kısa zamanda yine aranızda, yine görevimin başında, yine Silivri için çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar nasıl Silivri’nin ve halkımızın yanında olduysam, bundan sonra da aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı temiz duygularla Silivri’ye hizmet etmeyi sürdüreceğim. Benim yolum bellidir: Halka hizmet, adaletle, vicdanla belediyecilik."