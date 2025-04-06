Gözaltına alınan üniversiteli Emir'in avukatı gazetemize konuştu: ‘Ters kelepçeden dolayı ekimozlar oluştu’

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen operasyon, Türkiye’nin pek çok kentinde geniş çaplı protestolara sahne olurken polisin sert müdahalesinde çoğu öğrenci ile yüzlerce kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

24 Mart’taki katıldığı eylemin ardından evine dönmek için tramvaya binen Emir S., polise direnmemesine karşın gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olan Emir S’nin Vatan Emniyet’te geçirdiği dört gün boyunca kötü muameleye maruz kaldığı öne sürüldü.

Ardından tutuklanan Emir, 10 günün ardından serbest bırakıldı. Tahliye edildikten sonra ilk sözleri ise “Diğer arkadaşlarım serbest kaldı mı?” oldu.

Cumhuriyet, Emir S’nin avukatı Gamze Serin Şimşek ile konuştu.

Şimşek, “Emir’in ellerindeki ters kelepçeden dolayı ekimozlar oluştu. Dosyada suç unsuru bulunmayan bir olayda, sadece valiliğin açıklamadığı bir yasak nedeniyle 2911 sayılı kanuna muhalefetten tutuklandı” dedi. Emir, tutuklanmasının ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi. Burada, günlük olarak alması gereken ilaçların kendisine günlerce verilmediği öne sürüldü. Avukat Şimşek, yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını ve ilaçların sadece milletvekillerinin baskısıyla Emir’e ulaştırılabildiğini vurguladı. Şimşek, Emir’in doktor kontrolü olmadan normal koğuşa alınamayacağının söylendiğini ve doktorun izinde olduğu bahanesiyle sevkin gerçekleşmediğini öne sürdü.

Avukat Şimşek, “Nöbetçi sağlık personeli tarafından kontrol ve onayın verilmesi için Emir’in hastaneye sevk edilmesi talep edilmişse de sevkin gerçekleşmesi için Emir’in ‘bayılması’ veya ‘tamamen fenalaşması gerektiği’ cevabı verilmiştir” ifadelerini kullandı. Emir S’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve annesine teslim edildiğini söyleyen Şimşek, “Emir ile birlikte gözaltına alınan 300’den fazla kişinin hukuksuzca özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını görüyoruz. Onların da hakları için mücadelemiz devam edecek” dedi.

ANNE-BABA DAYANIŞMA AĞI: PAZARTESİ SİLİVRİ'DEYİZ

Protestolarda tutuklanan çocuklarının serbest bırakılmasını talep eden Anne-Baba Dayanışma Ağı sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Paylaşımda, “Hafta sonu görüş yapılmıyor. 7 Nisan Pazartesi 11:00’de yine Silivri’de dayanışma masamızda, çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımızın gözü kulağı dışarıda, bizlerde. Onları unutturmamamız, onlar özgür kalıncaya kadar seslerine ses olmamız; dayanışmamızı büyüttüğümüz her an çocuklarımız için kocaman bir umut” ifadelerine yer verildi.