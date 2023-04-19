Gözaltına alındığını duyuran Serdar Akinan nerede?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:51

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:11

Gazeteci Serdar Akinan sabah saat 5 sıralarında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Akinan paylaştığı videoya, “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu düştü.

Akinan'ın gözaltına alındığı bilgisini doğrulamak üzere Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı aradık. Ancak Akinan'ın gözaltına alınması emniyet güçleri tarafından doğrulanmadı. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, şubede gözaltında hiçbir yurttaşın bulunmadığını belirtti.

Bir süredir video yayınlayarak bazı siyasiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialarda bulunan Muhammed Yakut’la önceki gün Youtube’da söyleşi yapmıştı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Serdar Akinan sabahın 5'inde gözaltına alınıyor! Kardeşi Serhat Akinan ile saatlerdir nerede olduğunu arıyoruz. Şu an gözaltına alındığı Çanakkale'den İstanbul'a götürüldüğünü öğrendim. Serdar Akinan gazetecidir. Bu yapılanın 2023 Türkiye'sinde yeri yoktur" dedi.