Gözaltına alındığını duyuran Serdar Akinan nerede?
Gazeteci Serdar Akinan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı. Ancak, Cumhuriyet'in ulaştığı Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan verilen bilgide Akinan'ın gözaltında olmadığı belirtildi. Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu an gözaltına alındığı Çanakkale'den İstanbul'a götürüldüğünü öğrendim" dedi.
Gazeteci Serdar Akinan sabah saat 5 sıralarında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Akinan paylaştığı videoya, “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu düştü.
Akinan'ın gözaltına alındığı bilgisini doğrulamak üzere Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı aradık. Ancak Akinan'ın gözaltına alınması emniyet güçleri tarafından doğrulanmadı. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, şubede gözaltında hiçbir yurttaşın bulunmadığını belirtti.
Bir süredir video yayınlayarak bazı siyasiler ve iş insanları hakkında çeşitli iddialarda bulunan Muhammed Yakut’la önceki gün Youtube’da söyleşi yapmıştı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Serdar Akinan sabahın 5'inde gözaltına alınıyor! Kardeşi Serhat Akinan ile saatlerdir nerede olduğunu arıyoruz. Şu an gözaltına alındığı Çanakkale'den İstanbul'a götürüldüğünü öğrendim. Serdar Akinan gazetecidir. Bu yapılanın 2023 Türkiye'sinde yeri yoktur" dedi.
Serdar Akinan sabahın 5'inde gözaltına alınıyor! Kardeşi Serhat Akinan ile saatlerdir nerede olduğunu arıyoruz.— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) April 19, 2023
Şu an gözaltına alındığı Çanakkale'den İstanbul'a götürüldüğünü öğrendim.
Serdar Akinan GAZETECİDİR.
Bu yapılanın 2023 Türkiye'sinde yeri yoktur.
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