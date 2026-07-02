Gözaltına alınmıştı: Deniz Akkaya, ev sahibinden şikayetçi oldu

9 Haziran’da arkadaşı Mustafa Kürşat Akcebe’nin, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Zakkum Sokak’taki ikametine taşınan eski manken ve ünlü sunucu Deniz Akkaya, dün evdeki tuvalet arızası nedeniyle Akcebe ile tartışma yaşadı.

Tartışma sonrasında Mustafa Kürşat Akcebe hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Akkaya, ardından Akcebe'ye ait eve geri dönerek konuttan ayrılmayı reddetti. Evin ortak sahipleri olan Mustafa Kürşat Akcebe ile ablası Nihan Akcebe’nin konutlarına giriş yapamaması üzerine abla Akcebe, şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, savcılık talimatıyla adrese giderek Deniz Akkaya’yı ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçu kapsamında evden çıkartarak gözaltına aldı.

Akkaya’nın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"ARKADAŞIMIN BU DURUMA DÜŞMESİ BENİ ÜZDÜ"

Mustafa Kürşat Akcebe, “Çok mutluyum birazdan evcil hayvanlarıma kavuşacağım. Kendisi adliyeden benden daha önce çıktığı için uzaklaştırma kararı almış. Koşa koşa kendini eve atmış. O yüzden ben evime giremiyordum. Ablam da burada ikamet ediyor, ablam da buranın sahibi. Bir şekilde karakola başvurduk. Savcılarımız ve memurlarımız sağ olsun bize çok yardımcı oldular. Deniz Hanımı çıkarttılar, bunu söylerken bile çok üzülüyorum. Kadının durumuna üzüldüm. Arkadaşımın bu duruma düşmesi beni cidden üzdü. 5 tane köpek ve kedim vardı hepsi yukarında titriyor. Onların yanına gitmek için çok sabırsızlanıyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya, adliye çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, “Ben uzaklaştırma aldım ev sahibimden maalesef. Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım. Lütfen haber yazarken doğru yapın” dedi.