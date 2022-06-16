Diyarbakır'da gözaltında tutulan 16 gazeteci sabaha karşı tutuklandı
Diyarbakır’da 8 gündür gözaltında tutulan 20’si gazeteci 22 kişiden 16'sı tutuklandı.
Diyarbakır’da evlerine ve işyerlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan 20 gazeteciden 16’sı sabaha karşı tutuklandı. Gazeteciler uzatılan gözaltı süreleri sonrası dün adliyeye sevk edilmişti. DİSK Basın-İş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu hukuksuzluğu gazeteciler unutmayacak, affetmeyecek. Hakikatin gücüne inanıyoruz, toplumun haber alma hakkına son kişi de kalsak sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
8 gündür gözaltında tutulan 16 arkadaşımız tutuklandı.— DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) June 16, 2022
Bu hukuksuzluğu gazeteciler unutmayacak, affetmeyecek. Hakikatin gücüne inanıyoruz, toplumun haber alma hakkına son kişi de kalsak sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Biz haklıyız, gazeteciler haklı, gazetecilik kazanacak! pic.twitter.com/eI45gI1VJj
Diyarbakır’da, 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirilmişti.
Gazeteciler uzatılan gözaltı süreleri sonrası dün adliyeye sevk edilmişti.
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