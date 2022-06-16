Diyarbakır'da gözaltında tutulan 16 gazeteci sabaha karşı tutuklandı

Diyarbakır’da 8 gündür gözaltında tutulan 20’si gazeteci 22 kişiden 16'sı tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 09:42
Diyarbakır'da gözaltında tutulan 16 gazeteci sabaha karşı tutuklandı
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Diyarbakır’da evlerine ve işyerlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan 20 gazeteciden 16’sı sabaha karşı tutuklandı. Gazeteciler uzatılan gözaltı süreleri sonrası dün adliyeye sevk edilmişti. DİSK Basın-İş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu hukuksuzluğu gazeteciler unutmayacak, affetmeyecek. Hakikatin gücüne inanıyoruz, toplumun haber alma hakkına son kişi de kalsak sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır’da, 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirilmişti.

Gazeteciler uzatılan gözaltı süreleri sonrası dün adliyeye sevk edilmişti.


diyarbakır Gazeteci tutuklandı
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