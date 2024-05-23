Gözde Karamus'un katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'u (29) parkta tabancayla öldüren Serdar Karamus (31) için 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1'den 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Gözde'nin babası Yüksel Madi (71), "En ağır cezayı almasını istiyorum. Eşimle içimiz öyle rahatlayacak" dedi.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:14
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Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında, bir süredir işsiz olduğu belirtilen Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önünü kesti.

Bir süre sonra Serdar Karamus yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu. Karamus, ardından da aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu.

Gözde ve Serdar Karamus, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekiler, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus kurtarılamadı.

Serdar Karamus ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözde Karamus, İzmir'de Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Serdar Karamus ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında, 'Eşi kasten öldürme'den 'ağırlaştırılmış müebbet' ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'3 SENE ÇOK AĞIR İŞKENCELER DE YAPMIŞ'

Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızına ve sanık damadına destek için taksitle eşya aldığını ve son taksitini birkaç gün önce ödediğini de belirterek, "Savcımız çok güzel ceza istedi. Hak ettiğini bulsun. Sanık sadece kızımı öldürmedi. Öncesinde 3 sene boyunca çok ağır işkenceler de yapmış. Kızımı çok dövmüş. Üzerine sıcak su dökmüş. Banyoda çıplak yerlerine vurmuş. Normal bir insanın yapmayacağı şeyler yapmış. Bir baba olarak en ağır cezayı almasını istiyorum. Eşimle içimiz öyle rahatlayacak. Başka bir isteğimiz de yok" dedi.


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