Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp katleden E.Ö.'nün (17) ifadesi ortaya çıktı. E.Ö.'nün, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Akman'ın, E.Ö.'nün bahsettiği Dönmez'e değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:42
Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BABASI SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

Ayrıca olaydan 1 hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı.

Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer alıyor.

SALDIRGANI TANIMIYOR

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi.

E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.


Balıkesir haberleri Ata Emre Akman haberleri motokurye haberleri

İlgili Haberler

Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı

Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı
Bıçaklı saldırıda katledildi: Kuryeler ’Ata Emre’ için kornalarını çaldı

Bıçaklı saldırıda katledildi: Kuryeler ’Ata Emre’ için kornalarını çaldı
Parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Cinsel terapist' Buse Aydın'a Reklam Kurulu'ndan ağır ceza

'Cinsel terapist' Buse Aydın'a Reklam Kurulu'ndan ağır ceza
Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?

Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?
İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi

İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 17 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 17 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
Erdoğan'dan patronlara 'ortak'lık mesajları: Yine 'gemi'den seslendi

Erdoğan'dan patronlara 'ortak'lık mesajları: Yine 'gemi'den seslendi
Konut satışı 3 yılın dibinde

Konut satışı 3 yılın dibinde
Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...

Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...
Cezaları kaldırılmıştı: Çetin Doğan tahliye oldu

Cezaları kaldırılmıştı: Çetin Doğan tahliye oldu