Saadet Partisi'nden iki müşahidin katilini affeden Erdoğan'a tepki: 'Hangi hakla affediyor?'

2019 Yerel seçimlerde Malatya’nın Pütürge ilçesinde Saadet Partisi’nin 2 müşahidini öldüren AKP'li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası 67 yaşındaki Hacı Sülük'ün kalan cezası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Saadet Partisi, Erdoğan'ın kararına tepki gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 18:01
Saadet Partisi'nden iki müşahidin katilini affeden Erdoğan'a tepki: 'Hangi hakla affediyor?'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nin 2 müşahidini öldürenlerden AKP'li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası 67 yaşındaki Hacı Sülük'ün kalan cezası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Kararı değerlendiren Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, ''Katilin mensubu olduğu partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından affedilmiş olması elbette kabul edilebilir veya vicdanlara sığabilecek bir davranış değil. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun kendisi de son derece şaşkın ve üzüntülü'' dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, karara ilişkin şunları söyledi:

''Bu vahim bir olaydı. Sandık başında uzun namlulu silahlarla iki baş müşahidimizin katledilmesi sıradan bir adli vaka değildi. Bu anlamda yargılamanın başka bir şehirde devam etmesi, ardından cezalar kesinleştikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devreye girerek, bu dosyada yargılamanın yenilenmesi yolunu açıp, tekrar sanıkların cezalarını düşürmeye dönük bir süreç işletmesi, 67 yaşında olan kişinin sağlık koşulları sebebiyle tahliye edilmiş olması... Bütün bu süreçleri bizzat katilin mensubu olduğu partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından affedilmiş olması elbette kabul edilebilir veya vicdanlara sığabilecek bir davranış değil.

''GENEL BAŞKANIMIZ SON DERECE ŞAŞKIN VE ÜZÜNTÜLÜ''

Cumhurbaşkanı’nın daha önce defaatle kişilere karşı işlenen suçlarda ‘devlet niçin affetsin’ gibi yaklaşımları vardı. Sayın Erdoğan hangi hakla affediyor, affederken de bu şekilde çocukları katledilen kişilerin neler yaşadığını dair bir empati yaptı mı? Onlarla bir temasa geçip diyalog kurdu mu? Bunlar üzerinde konuşulması gereken konular. İl teşkilatımız aile ile görüşmeye devam ediyor. Bir siyasi parti genel başkanı tarafından katilin affedilmiş olması, vicdanların kabul edebileceği bir şey değil. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun kendisi de son derece şaşkın ve üzüntülü.''


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