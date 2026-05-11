Gözde Şeker, 'Yarın son yayınım olacak' demişti, bu akşam ekrana çıkmadı: 'Vedalaşma konusundaki ısrarım karşılık bulmadı'

Halk TV'nin ana haber bülteni sunucusu Gözde Şeker, dün akşam yaptığı yayında Halk TV'den ayrılacağını duyurdu, "Yarın benim Halk TV ekranındaki son yayınım olacak" demişti. Ancak Şeker, bu akşamki yayına çıkmadı. Şeker, "Aslında dün duyurduğum gibi yayında vedalaşmayı istiyordum. Ama mümkün olmadı. Yayına çıkamayacağımı tesadüfen öğrendiğim gibi, seyirciyle vedalaşma konusundaki ısrarım da karşılık bulmadı" dedi.

Şeker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Halk TV’den ayrıldım. Aslında dün duyurduğum gibi yayında vedalaşmayı istiyordum. Ama mümkün olmadı. Yayına çıkamayacağımı tesadüfen öğrendiğim gibi, seyirciyle vedalaşma konusundaki ısrarım da karşılık bulmadı. Ne yapalım, böyle oldu… 3 yıl boyunca bazen sabahın köründe, bazen gece yarılarına kadar sizinle Halk TV ekranında buluştuk. Stüdyodan, kurultay salonlarından, deprem bölgesinden, savaşın orta yerinden ya da cezaevi önlerinden size gerçeği anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Yetemediğim, yetişemediğim kim varsa özür dilerim. Bu 3 yılda Halk TV çatısı altında omuz omuza mücadele ettiğim dostlarıma, zor günde de mutlu günde de desteğini esirgemeyen benzersiz Halk TV izleyicisine sonsuz teşekkür" dedi.

CEZAEVLERİNE VEDA ETTİ

Şeker, cezaevlerinden kendisini izleyenlere de seslenerek "Bu akşam ekrandan veda etmeyi en çok cezaevlerine sesimi ulaştırabilmek için istemiştim. Silivri’ye, Edirne’ye, Buca’ya, Kandıra’ya, Bakırköy’e, Metris’e mahsus selam. İmkanı olanın elden ele iletmesini rica ederim. Teşekkür ederim, hoşçakalın" dedi.