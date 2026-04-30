Gözde turizm cennetlerindeki yerler otel-tesis yatırımı için şirketlere tahsis ediliyor: Yeşile yine beton dökecekler

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dün yayınladığı duyuruya göre, kamuya ait taşınmazlar üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek. Listede çeşitli kentlerdeki 12 taşınmaz yer aldı. Girişimciler birden fazla taşınmaz için başvuruda bulunabilecek. Başvuru yapılan taşınmazlar için, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payını belirleme amaçlı müzakere yapılacak. Listede Kemer, Bodrum ve Ayvalık Sarımsaklı gibi gözde turizm merkezlerindeki taşınmazlar da var.

AĞAÇLIK, MAKİLİK ALAN

Listeye göre Bodrum Göl Mahallesi’ndeki Hazine’ye ait alan 160 yataklı özel konaklama tesisi için tahsis edilecek. Bu alan ağaçlık, makilik yeşil alan. Bodrum Kızılağaç’daki ormanlık Hazine arazisi de 1200 yataklı otel veya tatil köyü (5 yıldızlı) ile günübirlik tesis için tahsis edilecek. 2 bin 392 metrekare kapalı alan olacak. Burası da denize sıfır noktalar. İçerisinde koylar var. Antalya Manavgat Kızılağaç’ta Hazine’ye ait taşınmaz 5 bin 952 metrekare kapalı alanı olan spor tesisi için tahsis edilecek. Manavgat Sorkun Mahallesi’nde ormanlık Hazine arazisi 490.75 metrekare kapalı alanı olan eğlence merkezi olacak. Bu yerde deniz kıyısında. Kemer Çamyuva Mahallesi’nde Hazine’ye ait alana 100 yataklı personel lojmanı yapılacak.

DENİZE SIFIR, YEMYEŞİL

Kemer Göynük’teki ormanlık Hazine arazisi 5 yıldızlı otel için tahsis edilecek. Bin yataklı olacak. Bu yer denize sıfır, yemyeşil orman. Kıyıdaki otellerin, tesislerin arasında kalmış az sayıdaki yeşil alandan birisi.

Afyonkarahisar’da Hazine’ye ait alan 750 yataklı 5 yıldızlı otel için tahsis edilecek. Artvin Şavşat Çermik Köyü’ndeki ormanlık Hazine arazisinin 3 veya 4 yıldızlı otel için tahsisi yapılacak. 100 yataklı olacak.

SARIMSAKLI’DA GENİŞ ALAN

Balıkesir Ayvalık Küçükköy’de Hazine arazisi 120 yataklı 4 veya 5 yıldızlı otel için tahsis edilecek. Bu yer Sarımsaklı’da denize yakın noktada geniş bir alan.

Hatay Arsuz Arpaçiftlik’te Hazine’ye ait alanların 5 yıldızlı otel ve günübirlik tesis için tahsisi yapılacak. Mersin Tarsus Kızılmurat Mahallesi’ndeki Hazine’ye ait alana da özel konaklama tesisi yapılacak. Restorasyon projesine göre yatak kapasitesi belirlenecek.

YENİ SATIŞLAR

Bunların dışında İstanbul Sarıyer, Beşiktaş-Ortaköy, Ankara Yenimahalle, Gölbaşı-İncek’te yer alan bazı taşınmazlar da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı. Ankara Yenimahalle Karacakaya’daki taşınmazların büyüklüğü 11 bin metrekareye ulaşıyor. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile de sonuçlandırılacak.